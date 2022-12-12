В Тульской области водитель разогнался до небезопасной скорости и перевернулся в кювет

В Тульской области водитель разогнался до не безопасной скорости и перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

9 декабря, на 311-ом километре автодороги М-4 «Дон» Ефремовского района , 41-летний мужчина, управляя автомобилем DAF FT XF 105 с полуприцепом SCHMITZ SK024L, разогнался до слишком большой скорости, вследствие чего потерял управление и наехал на металлическое ограждение, после чего перевернулся в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель грузовику. Его госпитализировали с различными травмами.