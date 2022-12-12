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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:18

18659 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

Уже закрыли 3 школы и 2 детских сада
Источник:kp.ru
18659 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

18659 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Тульской области зарегистрировано 18659 случаев гриппа и ОРВИ за неделю . Это выше эпидпорога более чем в 2 раза и больше предыдущей недели на 68%.

С 5 по 11 декабря вирусы гриппа подтверждены у 40 заболевших: грипп А H1N1 (свиной грипп) подтвержден у 39 человек, у одного человека — грипп А + грипп В.

Также, в Тульской области частично приостановлена работа в 18 группах 14 детских садов, в 151 классе в 35 школах, а также в 5 группах тульского колледжа. Помимо этого, временно прекратили свою работу 2 детских сада и 3 школы.