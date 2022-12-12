Новые Правила признания лица инвалидом вступили в силу с 1 июля 2022 года

Новые Правила предусматривают сохранение ранее действовавших норм, а также введение ряда новых существенных положений, таких как:

возможность выбора гражданином формы проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – с личным присутствием (очно) или без личного присутствия (заочно);

введение единого согласия гражданина на направление и проведение МСЭ, которое оформляется гражданином в медицинской организации;

возможность проведения освидетельствования в дистанционной форме с применением информационных технологий (с 1 июня 2023 года);

проведение заочной экспертизы с ограниченным доступом к персональным данным гражданина (с 1 января 2024 года).

Из Правил исключены положения, предусматривающие возможность гражданина самостоятельно обращаться в бюро МСЭ в случае отказа медицинской организации в направлении его на экспертизу, и направление гражданина на МСЭ органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения. Одновременно, в целях сохранения прав граждан на получение объективного заключения о необходимости направления на медико-социальную экспертизу, новые Правила содержат положения, о том, что в случае отказа медицинской организации в направлении гражданина на медико-социальную экспертизу ему выдается заключение врачебной комиссии соответствующей медицинской организации, и гражданин (его законный или уполномоченный представитель) вправе подать жалобу на такое решение медицинской организации в орган, осуществляющий в отношении указанной медицинской организации функции учредителя, в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, если медицинская организация относится к государственной, муниципальной и частной системам здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, если медицинская организация относится к системе здравоохранения федерального уровня.

Предполагается, что основная доля экспертиз будет проводиться в заочной форме при условии получения качественно оформленных направительных документов из медицинских организаций.

Проведение экспертизы с личным участием гражданина (очная) не исключается. Правилами определены конкретные случаи для его проведения, одна из которых – желание самого гражданина о проведении экспертизы в такой форме.

При этом гражданину будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать дату и время проведения медико-социальной экспертизы в очной форме как с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (при условии завершения гражданином (его законным или уполномоченным представителем) прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации), так и при связи специалиста МСЭ с гражданином.

Положение о возможности проведения дистанционного освидетельствования c применением телемедицинских технологий, в том числе при обжаловании решений учреждений МСЭ, позволит гражданам избежать дополнительных расходов на проезд в главное бюро, Федеральное бюро.

Внедрение заочной формы проведения медико-социальной экспертизы с ограниченным доступом к персональным данным гражданина, то есть, когда персональные данные гражданина при заочной форме освидетельствования неизвестны сотрудникам бюро, проводящим экспертизу, планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года. Одновременно новые Правила предусматривают информирование гражданина о каждом этапе проведения ему медико-социальной экспертизы любым видом связи, которая ему предпочтительнее. При этом необходимо отметить, что подраздел «Медико-социальная экспертиза» раздела «Здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в целом будет существенно обновлен и модернизирован.

Обращаем внимание, что наряду с вступлением в действие новых Правил с 1 июля 2022 года прекратил свое действие Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, предусматривающий автоматическое продление инвалидности.

С Постановлением Правительства РФ №558 можно ознакомиться на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России по адресу: http://www.71.gbmse.ru. По всем интересующим вопросам просим обращаться на телефон горячей линии – (4872) 21-43-32.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России