На один день город Новомосковск Тульской области вновь стал Сталиногорском Фото: соцсети

В честь 81-ой годовщины освобождения от фашистских захватчиков по инициативе местного главы администрации Алексея Бирюлина город химиков на один день вернул свое прежнее название периода Великой Отечественной войны.

На сайте городского округа вместе привычного «Новомосковск» теперь написано «Сталиногорск». Местное СМИ «Новомосковская правда» стало «Сталиногорской правдой». Глава администрации на своей странице в соцсетях тоже изменил должность на председателя исполкома Сталиногорского горсовета.

Историческая справка: город Бобрики стал Сталиногорском в декабре 1933 года, а современное название город химиков получил в 1961 году.