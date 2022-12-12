С 12 по 14 декабря в Туле пройдет фестиваль историко-документального кино Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, получили поддержку фонда «История Отечества» и Российского исторического общества. Церемония открытия фестиваля состоится 12 декабря в 11:00 в Тульской областной научной библиотеке.

Зрителей на показах ждут встречи с авторами, сценаристами и продюсерами картин, а также историками. Среди гостей - создатели фильмов «Самое главное в жизни. Блокада Ленинграда» и «Владимир Даль. Жизнь в поисках клада» Наталия Спиридонова, Сергей Спиридонов, Кристина Сарычева.

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