В Тульскую область после оттепели вернутся заморозки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным синоптиков, на прошедших выходных в Тульской области выпало 26 мм осадков, причем, в виде дождя. Это почти 56% месячной нормы.

Однако уже со вторника, 13 декабря, дожди будут постепенно переходить в мокрый снег, а потом и просто в снег. Температура воздуха понизится до −2, а к вечеру вторника ещё и подморозит, что приведет к сильной гололедице. В середине недели в Тульскую область вернется обычная для этого времени года зима.

Также 13 и 14 декабря ожидается переменная облачность и туман. Во второй половине недели ночные температуры опустятся до -9°, ожидается гололедица.