РФС ввел запрет на регистрацию новых игроков для Тульского Арсенала Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший футболист Арсенала Евгений Макаров подал заявление в Российский футбольный союз, так как был нарушен срок выплаты заработной платы футболиста. Ранее клуб перестал включать футболиста в заявку после того, как он отказался идти на существенное понижение зарплаты.

Таким образом, клуб обязан выплатить Маркову задолженность по единовременной выплате, а также проценты за задержку зарплаты и отпускные.

В качестве обеспечительной меры на Арсенал наложен запрет на регистрацию новых игроков, которое начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решение РФС в том случае, если решение не будет исполнено в полном объеме.