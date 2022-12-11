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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:00

РФС ввел запрет на регистрацию новых игроков для Тульского Арсенала

У команды непогашенный долг перед футболистом
Источник:kp.ru
РФС ввел запрет на регистрацию новых игроков для Тульского Арсенала

РФС ввел запрет на регистрацию новых игроков для Тульского Арсенала

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший футболист Арсенала Евгений Макаров подал заявление в Российский футбольный союз, так как был нарушен срок выплаты заработной платы футболиста. Ранее клуб перестал включать футболиста в заявку после того, как он отказался идти на существенное понижение зарплаты.

Таким образом, клуб обязан выплатить Маркову задолженность по единовременной выплате, а также проценты за задержку зарплаты и отпускные.

В качестве обеспечительной меры на Арсенал наложен запрет на регистрацию новых игроков, которое начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решение РФС в том случае, если решение не будет исполнено в полном объеме.