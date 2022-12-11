В Тульской области полиция поймала мужчину за грабёж телефона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Суворовский» обратился 46-летний мужчина, проживающий в Суворове. По его словам, около его дома, неизвестный молодой человек отобрал у него телефон «iPhone» и наушники.

Полиции удалось найти злоумышленника. Им оказался 24-летний мужчина из посёлка Шахтёрский.

Преступник был задержан и доставлен в дежурную часть. Мужчина полностью признал свою вину. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.