Мошенники заставили женщину оформить кредит и похитили её деньги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

48-летняя женщина обратилась в полицию за помощью. По её словам, ей позвонили неизвестные мужчины, который представились представлялись сотрудниками ФСБ и центрального банка России. Под различными предлогами они заставили женщину оформить кредит в двух финансовых учреждениях на сумму 1 миллион 670 тысяч рублей, а после денежные средства были переведены на счет мошенников.

Таким же способом обманули 60-летнюю пожилую женщину из Тулы. Она оформила кредит на 250 тысяч рублей и перевела их на счет, указанный злоумышленниками.

Еще одной жертвой стала 73-летняя женщина, проживающая в Киреевске. Мошенник по телефону предложил дополнительного заработка путем инвестиций на электронной бирже. Пенсионерка повелась на его уловки и перевела неизвестному 212 тысяч 573 рубля.

Также, 60-летний мужчина хотел приобрести автомобильную коробку передач, заранее договорившись с продавцом. После оплаты товара, мужчина перестал выходить на связь. Покупка так и не была доставлена, а денежные средства не возвращены. Мужчина лишился 23 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.