В Туле 11 декабря трамваи №3 и №7 временно изменят схему движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 декабря с 9:00 до 13:00 в Туле по ул. Щегловская засека на участке от Торховского проезда до Новомедвенского проезда будет ограничено движение трамваев.

На время проведения работ по опиловке деревьев движение маршрута № 3 будет осуществляться по измененной схеме: ул. Коминтерна- ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата;

А движение маршрута № 7 - ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата.