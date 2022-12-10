За 2022 год в Тульской области упал показатель преступности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вот вся статистика снижения:

- на 15,1% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних;

- на 8,3% убийств;

- на 24,6% противоправных деяний, совершенных группой лиц в сфере экономики;

- на 11,6% количества противоправных фактов, совершенных несовершеннолетними;

- на 15,5% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- на 5,4% число преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- на 42,9% количество изнасилований, совершенных лицами, ранее преступавшими уголовный закон;

- на 11,3% – число грабежей, совершенных на улицах и в других общественных местах.

Также, с января по ноябрь 2022 года, правоохранительные органы выявили 1 038 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием - 191.

Раскрываемость преступлений составляет 51%, а материальный ущерб достиг 2 миллиардов рублей.