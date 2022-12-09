МЧС по Тульской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 9 по 10 декабря на территории Тульской области произойдет сильное ухудшение погоды. Ожидаются перепады температур от отрицательных к положительным, налипание мокрого снега, усиление порывов ветра, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС по тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности: парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения; обращать внимание на провода линий электропередач.

Также водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют использовать обувь на мягкой рифленой подошве и не носить одежду, которая сковывает движение или затрудняет обзор.