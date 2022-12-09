В Тульской области задержали трех воров металлических изделий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратилась 53-летняя женщина, проживающая в Узловой, с заявлением о краже. Из её хозяйственной постройки были украдены металлические изделия.

Сотрудникам полиции удалось найти виновных. Ими оказались 41-летний, 42-летний и 34-летний мужчины. По предварительной информации, мужчины обратил внимание на постройку, и, сломав навесной замок входной двери, проникли в здание и украли данные предметы. Ворованные изделия были изъяты и возвращены законному владельцу.

В данный момент в адрес злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело.