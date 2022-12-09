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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 14:05

В Тульской области задержали трех воров металлических изделий

В адрес преступников возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Тульской области задержали трех воров металлических изделий

В Тульской области задержали трех воров металлических изделий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратилась 53-летняя женщина, проживающая в Узловой, с заявлением о краже. Из её хозяйственной постройки были украдены металлические изделия.

Сотрудникам полиции удалось найти виновных. Ими оказались 41-летний, 42-летний и 34-летний мужчины. По предварительной информации, мужчины обратил внимание на постройку, и, сломав навесной замок входной двери, проникли в здание и украли данные предметы. Ворованные изделия были изъяты и возвращены законному владельцу.

В данный момент в адрес злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело.