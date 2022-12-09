В Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 10 декабря в Туле будут проводить операцию «Нетрезвый водитель». ГИБДД напоминают, что одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1.5 до 2 лет.