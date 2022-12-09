За прошедшие сутки 6 жителей Тульской области были обмануты мошенниками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 55-летняя женщина перевела 1 миллион 678 тысяч рублей, 57-летний мужчина - 1 миллион 568 тысяч 850 рублей, 47-летний мужчина – 800 тысяч рублей, а 72-летняя пожилая женщина - 589 тысяч рублей.

Еще одна 39-летняя женщина из Новомосковска, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, перевела на банковский счет мошенников 67 тысяч 900 рублей.

Также, 31-летний житель Киреевска хотел вернуть свои ранее утерянные документы, но столкнулся с злоумышленниками. В итоге мужчина потерял еще и 4 тысячи 900 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.