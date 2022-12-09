В Туле будет проходить слушание по уголовному делу в адрес бывшего сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 сентября 2022 года оперуполномоченный ОМВД России по г. Новомосковску взял взятку в размере 15 тыс. рублей от 20-летней девушки, которая 20 августа украла несколько товаров из магазина продуктов и избила сотрудника торгового зала.

После происшествия, 9 сентября, девушка вновь встретилась с полицейским в его служебном кабинете. Она выразила сомнения относительно наличия оснований для привлечения её к уголовной ответственности. Возмущенный оперуполномоченным начал угрожать ей, а после ударил её два раза кулаком по голове.

Уголовное дело будет направлено в Новомосковский районный суд Тульской области.