10 декабря в Тульской области временно изменят маршрут нескольких трамваем Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 декабря , по ул. Плеханова на участке от ул. Калинина до ул. Кирова, будет ограничено движение сразу нескольких трамваев.

В связи с проведением ремонтных работ, с 9.30 до 13.30 свои маршруты изменят:

трамвай № 7 — Депо — ул. Металлургов;

трамвай № 9 — ул. Коминтерна- ул. Советская — Чулковский мост- ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека;

трамвай № 10 — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе;

трамвай № 13 — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека.