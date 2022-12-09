В Туле прошел суд по делу о мене Центрального стадиона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, Татьяну Силаеву обвиняли в злоупотреблении полномочиями - по части 3 статьи 285 уголовного кодекса РФ. Ранее ей инкриминировали превышение должностных полномочий.

По мнению прокуратуры, именно Силаева в конце 2014 года подписала распоряжение о мене Центрального стадиона. В результате «Тулгорэлектротранс» потерял одну из своих площадок, и в итоге материальный ущерб превысил 200 миллион рублей.

9 декабря Советский районный суд города Тулы освободил обвиняемую от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по привлечению к уголовной ответственности. При этом ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также была отменена подписка о невыезде.