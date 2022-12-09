Руководителя тульской спортшколы «Юность» оштрафовали на 50 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Исполняющего директора СШ "Юность" оштрафовали за то, что он вовремя не уведомил полицию о проведении соревнований в рамках XXII Спартакиады среди учреждений высшего образования. Таким образом он нарушил статью о нарушении правил обеспечения безопасности.

Сами соревнования прошли 18 октября. Уведомить правоохранительные органы о шахматном турнире было необходимо за 30 дней. Кроме того, был не согласовал план по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Суд признал виновным руководителя спорторганизации по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ и оштрафовал на 50 000 рублей.