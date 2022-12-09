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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 6:42

В Туле автобус дрифтовал на трамвайных путях

Избежать серьезной аварии удалось лишь чудом
Игорь КОПЫТОВ
В Туле автобус дрифтовал на трамвайных путях

В Туле автобус дрифтовал на трамвайных путях

Фото: соцсети

На кадрах видео, появившегося в соцсети, видно, как движущийся по трамвайным путям автобус неожиданно заносит вправо, и он выезжает на полосу проезжей части дороги, а потом его практически разворачивает в противоположную сторону. Судя по всему, виной рельсы, послужившие своеобразным трамплином для «ПАЗика».

Избежать аварии удалось лишь благодаря тому, что в этот момент на проезжей части никого не оказалось. Были ли в салоне пассажиры, неизвестно. Информации о пострадавших нет.