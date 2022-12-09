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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 6:34

В Алексине Тульской области по горячим следам задержали убийцу местного жителя

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ
Игорь КОПЫТОВ
В Алексине Тульской области по горячим следам задержали убийцу местного жителя

В Алексине Тульской области по горячим следам задержали убийцу местного жителя

Фото: материалы пресс-служб

8 декабря утром на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Санаторной в Алексине было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от острой кровопотери. Злоумышленнику удалось скрыться с места убийства, но его личность и местонахождение быстро установили.

Благодаря слаженным действиям следователей регионального СК России и оперативников УМВД России по Тульской области мужчина был по горячим следам задержан в одном из местных общежитий. В настоящее время он доставлен в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.