В Алексине Тульской области по горячим следам задержали убийцу местного жителя Фото: материалы пресс-служб

8 декабря утром на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Санаторной в Алексине было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от острой кровопотери. Злоумышленнику удалось скрыться с места убийства, но его личность и местонахождение быстро установили.

Благодаря слаженным действиям следователей регионального СК России и оперативников УМВД России по Тульской области мужчина был по горячим следам задержан в одном из местных общежитий. В настоящее время он доставлен в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.