9 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - Новомосковское ш., 66-в; п. Шахты Рвы; п. Призаводской Рудник; п. Косая Гора: ул. Малиновая засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27; ул. Некрасова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Пирогова, 19, 21, 23; ул. Космонавтов, 15, 17; ул. Маяковского, 42-а; п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5; ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 5; ул. Жданова, 2; Скуратово: п. Октябрьский, 60, 101-а, 138-б, 154-а, 154-б, 101-125, 180-184, 190;

с 9:30 до 13:00 - пр-т Ленина, 59, 61; ул. М. Тореза, 2, 4; ул. Л. Толстого, 80, 114-г;

с 10:00 до 11:00 - ул. Комсомольская, 51; ул. М. Горького, 12-а.