В Тульской области раскрыли преступление о краже телефона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

44-летний мужчина, проживающий в Новомосковске, обедал в одном из местных ресторанов быстрого питания. В один момент он заметил, что у него пропал телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

В результате проверки камер видеонаблюдений, полиции удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 21-летний мужчина из Новомосковска. Так как вор ничего не успел сделать с телефоном, то его удалось вернуть законному владельцу.

В адрес преступника возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.