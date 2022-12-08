Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:40

В Тульской области поймали вора сварочного аппарата

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Тульской области поймали вора сварочного аппарата

В Тульской области поймали вора сварочного аппарата

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратился 40-летний житель Тулы с заявлением о краже. Из его дома, находящегося в деревне Рождественка, были украдены сварочный аппарата и аккумуляторная батарея общей суммой 10 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти виновного. Им оказался 32-летний мужчина из Щекино. По предварительной информации, мужчина обратил внимание на один из домов, в который он проник через окно и украл упоминаемые предметы.

В данный момент в адрес злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело.