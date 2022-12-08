Мошенники похитили у жителей Тульской области 5 миллионов 286 тысяч 120 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 человек в возрасте от 25 до 75 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 793 тысячи 980 рублей.

Также, 3 жителя Тульской области, совершая различные покупки в интернете, натыкались на сайты, принадлежащие мошенникам. В результате было похищено 107 тысяч 140 рублей.

Пожилая 81-летняя женщина обратилась в отдел МВД России. Она сообщила, что ей поступил звонок с информацией о том, что её родственник якобы попала в аварию, и для урегулирования данной ситуации необходимо заплатить круглую сумму денег. К ней приехал неизвестный мужчина, которому она передала 385 тысяч рублей. А после передачи денег, она поняла, что её обманули.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.