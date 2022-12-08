Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 14:21

Столовые в Тульской области провалили проверку

4 человека привлечены к дисциплинарной ответственности
Источник:kp.ru
Столовые в Тульской области провалили проверку

Столовые в Тульской области провалили проверку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате проверки прокуратурой Каменского района, в столовых МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ «Кадновская ОШ», МКОУ «Ситовская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ» было выявлено множество нарушений, таких как:

- посуда с механическими повреждениями;

- отсутствие приборов контроля влажности и температурного режима;

- не велась регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании;

- хранение личных вещей в столовой и пищеблоке.

В данный момент, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а должностное лицо образовательных организаций - к административной.