Столовые в Тульской области провалили проверку
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В результате проверки прокуратурой Каменского района, в столовых МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ «Кадновская ОШ», МКОУ «Ситовская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ» было выявлено множество нарушений, таких как:
- посуда с механическими повреждениями;
- отсутствие приборов контроля влажности и температурного режима;
- не велась регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании;
- хранение личных вещей в столовой и пищеблоке.
В данный момент, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а должностное лицо образовательных организаций - к административной.