Столовые в Тульской области провалили проверку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате проверки прокуратурой Каменского района, в столовых МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ «Кадновская ОШ», МКОУ «Ситовская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ» было выявлено множество нарушений, таких как:

- посуда с механическими повреждениями;

- отсутствие приборов контроля влажности и температурного режима;

- не велась регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании;

- хранение личных вещей в столовой и пищеблоке.

В данный момент, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а должностное лицо образовательных организаций - к административной.