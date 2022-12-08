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НовостиОбщество8 декабря 2022 12:40

В Тульской области, за прошедшую осень, выросло количество вызовов скорой помощи

Медицинские учреждения приняли 131 147 звонков
Источник:kp.ru
В Тульской области, за прошедшую осень, выросло количество вызовов скорой помощи

В Тульской области, за прошедшую осень, выросло количество вызовов скорой помощи

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает министерство здравоохранения по Тульской области, в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года количество выездов скорой помощи выросло на 5,3%, по сравнению с летом 2022 года. Всего за 3 месяца было 131 147 вызовов — 1450 в день.

Самой распространенной причиной являлось сердечно-сосудистое заболевание. В среднем время ожидания скорой помощи занимало 14,5 минут, а к пациентам с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения - 13 минут.

Средняя нагрузка на одну бригаду составляет примерно 8 - 9 вызовов за день.