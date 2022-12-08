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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 11:40

Двух жителей Тульской области оштрафовали на 200 и 220 тысяч рублей за незаконную ловлю рыб

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
Двух жителей Тульской области оштрафовали на 200 и 220 тысяч рублей за незаконную ловлю рыб

Двух жителей Тульской области оштрафовали на 200 и 220 тысяч рублей за незаконную ловлю рыб

Фото: материалы пресс-служб

Двое жителей поселка Дубна 61 и 41-лет, используя рыболовные лесковые сети длиной 90 метров в местах нереста на Шатском водохранилище (рукав Асело) в районе Новомосковска, незаконно добыли 168 рыбин - окуней, сазана или обыкновенного карпа, леща, щуки, карася серебряного, плотвы.

В результате, по оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 126 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде штрафа в размерах 200 и 220 тысяч рублей.