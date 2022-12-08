Двух жителей Тульской области оштрафовали на 200 и 220 тысяч рублей за незаконную ловлю рыб Фото: материалы пресс-служб

Двое жителей поселка Дубна 61 и 41-лет, используя рыболовные лесковые сети длиной 90 метров в местах нереста на Шатском водохранилище (рукав Асело) в районе Новомосковска, незаконно добыли 168 рыбин - окуней, сазана или обыкновенного карпа, леща, щуки, карася серебряного, плотвы.

В результате, по оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 126 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде штрафа в размерах 200 и 220 тысяч рублей.