Сотрудники ГИБДД забрали у туляка машину за долги по штрафам и кредитам на сумму 1,8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 декабря, на территории Тульской области судебные приставы и сотрудники ГИБДД проводили рейд «Должник». Всего было поймано 10 человек, которым вручили 8 требований об оплате и явке к судебному приставу-исполнителю.

Также, в адрес одного мужчины, проживающего в Туле, был составлен акт описи и ареста имущества автомобиля Kia Rio. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, у владельца машины есть задолженность по штрафам ГИБДД и кредиту на сумму 1,8 миллионов рублей.

Ему вручили требование о проверке имущественного положения и требование о явке в отделение судебных приставов. Если мужчина не оплатит долги, то его автомобиль продадут.