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НовостиЗвезды8 декабря 2022 7:25

Тульский театр кукол вернется в родные стены в 2023 году

Здание будет открыто после капитального ремонта
Игорь КОПЫТОВ
Тульский театр кукол вернется в родные стены в 2023 году

Тульский театр кукол вернется в родные стены в 2023 году

Фото: соцсети

Сейчас театр функционирует на базе Тульской областной научной библиотеки. В здании же на улице Советской уже более полугода идет ремонт. С учетом того, что сама постройка XVIII века, восстанавливать приходится многое.

У руководства театра есть планы на дальнейшее развитие. Так, по информации «Вести-Тула», рассматривается возможность создания небольшого музея кукол в здании, а также дополнительной небольшой площадки для выступления музыкантов.