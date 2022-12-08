Тульский театр кукол вернется в родные стены в 2023 году Фото: соцсети

Сейчас театр функционирует на базе Тульской областной научной библиотеки. В здании же на улице Советской уже более полугода идет ремонт. С учетом того, что сама постройка XVIII века, восстанавливать приходится многое.

У руководства театра есть планы на дальнейшее развитие. Так, по информации «Вести-Тула», рассматривается возможность создания небольшого музея кукол в здании, а также дополнительной небольшой площадки для выступления музыкантов.