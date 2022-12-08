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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:55

В тульском сквере Л.Н. Толстого завершили ремонт фонтанного комплекса

Все работы были выполнены согласно срокам муниципального контракта
Игорь КОПЫТОВ
В тульском сквере Л.Н. Толстого завершили ремонт фонтанного комплекса

В тульском сквере Л.Н. Толстого завершили ремонт фонтанного комплекса

Фото: материалы пресс-служб

Подрядчик демонтировал старое плиточное основание, системы трубопроводов и насосное оборудование, проложил системы трубопроводов из нержавеющих труб, очистила дренажную систему, гидроизоляцию, устроил новое бетонное основание чаш комплекса и выходы под фонтанные насадки, оштукатурил чаши и обработал их бетоноконтактом.

В следующем году фонтанный комплекс дополнительно оборудуют светильниками и изменят рисунок подсветки.

На ремонт фонтана в сквере Льва Толстого было выделено порядка 10 миллионов рублей из городского бюджета.