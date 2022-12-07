7 декабря тульские выпускники написали итоговое сочинение по русскому языку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В этом году на выбор было шесть тем по трем направлениям: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Среди тем: Какую жизненную цель можно назвать благородной? Что такое взаимопонимание? Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи? В чем ценность исторического опыта? Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества? Что делает человека подлинно счастливым?

На написание у 5472 школьников в Тульской области было 3 часа 55 минут.

Результаты итогового сочинения будут известны не позднее 22 декабря.

Для тех, кто не справился с испытанием или не явился на него, открыты дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2023 года.