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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 14:20

Полиция поймала мужчину, который воспользовался найденной банковской картой

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Полиция поймала мужчину, который воспользовался найденной банковской картой

Полиция поймала мужчину, который воспользовался найденной банковской картой

Фото: Антон ФОКИН

35-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением, что с его потерянной карты неизвестный оплатил покупку на сумму 3 тысяч 451 рубля. В ходе разбирательства были просмотрены камеры видеонаблюдения, на которых видно, что 21-летний туляк оплатил товары в магазинах найденной картой.

После задержания, мужчина полностью признал свою вину. В данный момент сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное.