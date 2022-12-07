Полиция поймала мужчину, который воспользовался найденной банковской картой Фото: Антон ФОКИН

35-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением, что с его потерянной карты неизвестный оплатил покупку на сумму 3 тысяч 451 рубля. В ходе разбирательства были просмотрены камеры видеонаблюдения, на которых видно, что 21-летний туляк оплатил товары в магазинах найденной картой.

После задержания, мужчина полностью признал свою вину. В данный момент сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное.