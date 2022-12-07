Прокурорская проверка выявила нарушения на стройке тульского аквапарка Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки выявилось, что генеральным подрядчиком ООО «ТДРО» нарушались требования градостроительного законодательства, строительных норм и правил, а также правил благоустройства города Тулы. Так, на заборе вдоль улицы Фридриха Энгельса частично отсутствовал козырек, защищающий прохожих. Также на территории строительной площадки складировался строительный и бытовой мусор вне отведенных специальных мест – контейнеров, не был организован регулярный его вывоз.

На данный момент во исполнение требований представления, внесенного прокурором района, нарушения полностью устранены, а два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях, по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ и ст. 8-11.2 Закона Тульской области об административных правонарушениях.