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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:12

Прокурорская проверка выявила нарушения на стройке тульского аквапарка

Поводом для выхода на место послужила информация об инциденте со школьницей
Игорь КОПЫТОВ
Прокурорская проверка выявила нарушения на стройке тульского аквапарка

Прокурорская проверка выявила нарушения на стройке тульского аквапарка

Фото: материалы пресс-служб

В ходе проверки выявилось, что генеральным подрядчиком ООО «ТДРО» нарушались требования градостроительного законодательства, строительных норм и правил, а также правил благоустройства города Тулы. Так, на заборе вдоль улицы Фридриха Энгельса частично отсутствовал козырек, защищающий прохожих. Также на территории строительной площадки складировался строительный и бытовой мусор вне отведенных специальных мест – контейнеров, не был организован регулярный его вывоз.

На данный момент во исполнение требований представления, внесенного прокурором района, нарушения полностью устранены, а два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях, по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ и ст. 8-11.2 Закона Тульской области об административных правонарушениях.