Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 декабря 2022 12:25

Жителя Тульской области оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки полицейскому

В отношении трех сотрудников полиции уголовные дела находятся на рассмотрении
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки полицейскому

Жителя Тульской области оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки полицейскому

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, с июля 2021 года по март 2022 года 31-летний мужчина, проживающий в Щекино, дал взятку полицейскому в размере 171 тыс. рублей за информацию о смерти граждан на территории района и персональные данные родственников погибших, дабы предоставить тем ритуальные услуги.

Мужчина признал себя виновным и согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа, сумма которого составляет 1 млн рублей.