Жителя Тульской области оштрафовали на 1 миллион рублей за дачу взятки полицейскому Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, с июля 2021 года по март 2022 года 31-летний мужчина, проживающий в Щекино, дал взятку полицейскому в размере 171 тыс. рублей за информацию о смерти граждан на территории района и персональные данные родственников погибших, дабы предоставить тем ритуальные услуги.

Мужчина признал себя виновным и согласился с предъявленным обвинением. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа, сумма которого составляет 1 млн рублей.