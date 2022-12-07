За прошедшие сутки у жителей Тульской области похитили 1 миллион 174 тысячи 304 рубля

За прошедшие у жителей Тульской области похитили 1 миллион 174 тысячи 304 рубля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

28-летний мужчина, проживающий в Черни, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал его перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Мужчина поверил злоумышленнику и перевел ему 496 тысяч рублей, которые он оформил в кредит. А 39-летний мужчина из Ясногорска, попавший в такую же ситуацию, лишился 115 тысяч рублей.

Также, женщина, проживающая в Щекино, обратилась в полицию с заявлением. Она хотела купить гараж и нашла в интернете сайт, принадлежащий мошенникам. В результате было похищено 100 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попал еще два жителя региона. 67-женщина хотела продать жилой дом, но лишилась 21 тысячу 654 рубля, 22-летний узловчанин по предлогам покупки холодильника, перевел мошенникам 5 тысяч 538 рублей.

50-летнему мужчине из Тулы поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка, после чего ввел её в заблуждение и получил персональные данные от личного онлайн-кабинета банка. В связи с этим у мужчины было украдено 79 тысяч рублей. Таким же образом обманули 62-летнего жителя Киреевска, у которой с банковского счета списали 37 тысяч 112 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.