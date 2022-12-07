В Новомосковске Тульской области собутыльник оформил кредит на своего пьяного приятеля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 декабря 2021 года обвиняемый выпивал в гостях у своего знакомого в Новомосковске. Когда хозяин уснул, подсудимый воспользовался его телефоном и через мобильное банковское приложение и вошел оформил на него кредитный договор на сумму 39000 руб. В последствии он три операции по переводу трем своим знакомым, которые отдали ему деньги.

Приговором суда мужчина по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) наказан обязательными работами на срок 360 часов.

Приговор не вступил в законную силу.