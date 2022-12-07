С туляка взыскали расходы на обучение водительским правам в автошколе ДОСААФ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 ноября 2020 года между ПОУ «ТОТШ им. Тихмянова ООГО ДОСААФ России» и военным комиссариатом был заключен договор на профподготовку водителя категории «С». Приказом военного комиссара от 26 октября мужчину направили в автошколу. Однако 3 марта 2021 года ответчика отчислили из-за прогулов и отсутствия желания посещать практическую часть.

Мировым судьей вынесено заочное решение, которым исковые требования о взыскании с ответчика материального ущерба на подготовку в размере 33 тысячи 741 рубль 67 копеек удовлетворены.

Решение в законную силу не вступило.