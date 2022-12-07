В Туле с третьей попытки возведут крытый футбольный манеж на улице МОПРа Фото: материалы пресс-служб

Манеж на месте пустыря в Юго-Восточном микрорайоне изначально планировалось возвести еще в текущем году. Но возникли сложности сразу с двумя подрядчиками. В итоге на объект лишь в ноябре зашла компания, которая занималась реконструкцией Тульского велотрека.

К новому сооружению будет построена дорога со стороны улицы Кауля и со стороны Ледовой арены. С улицы МОПРа будет переходная дорожка — по просьбам жителей проезжей части по частному сектору не будет.

Объектом стоимостью 276 млн рублей с размером поля 60×40 м, искусственной травой, душевыми и раздевалками для футболистов будет пользоваться Академия футбола. Ежедневно в нем смогут тренироваться 400 юных спортсменов.