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НовостиОбщество7 декабря 2022 9:13

В леса Тульской области в преддверии Нового года вышли патрули

Они будут задерживать тех, кто незаконно вырубает хвойные деревья
Игорь КОПЫТОВ
В леса Тульской области в преддверии Нового года вышли патрули

В леса Тульской области в преддверии Нового года вышли патрули

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Традиционно в декабре — начале января государственные лесные инспекторы минприроды и подведомственных лесничеств проводят профилактические мероприятия по предупреждению незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев для новогодних праздников.

Леса патрулируют совместно с полицейскими, представителями казачьих обществ и государственными инспекторами федерального государственного охотничьего надзора.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для физических лиц. Кстати, если нанесенный ущерб лесному фонду составит более 5 тысяч рублей (не одно дерево), нарушителя ждет уголовная ответственность.