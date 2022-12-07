Тульский певец Стас Море откроет культурный проект «Наши люди в ТЮЗе» Фото: материалы пресс-служб

Творческая площадка «Наши люди в ТЮЗе» - это модные музыканты, поэты, актеры — всеми, кто диктует культурную моду не только в нашем регионе, но и в масштабах страны. Рассчитан проект на молодежь 14-22 лет - обладателей Пушкинской карты.

А откроет его в субботу, 10 декабря, автор-исполнитель Станислав Даньшин — наш земляк, прославившийся под псевдонимом Стас Море после участия в конкурсе «Новая волна», телепроекте «Главная сцена» на канале «Россия», «Квартирнике НТВ у Маргулиса» и всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Начало творческой встречи в 19:00.

Кстати, члены семей участников СВО смогут посещать концерты бесплатно в рамках регионального проекта «Культурный фронт 71».

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