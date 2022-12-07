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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:46

В Туле коммерческие перевозчики обновляют подвижной состав

Планомерный процесс продолжается не первый год
Игорь КОПЫТОВ
В Туле коммерческие перевозчики обновляют подвижной состав

В Туле коммерческие перевозчики обновляют подвижной состав

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле обновляют общественный транспорт на муниципальных и коммерческих маршрутах. В 2022 году обновили около 10% автобусов на городских маршрутах и 20% на маршрутах Большой Тулы.

Так, на маршруте № 42 раньше работали исключительно автобусы малой вместимости, теперь они сменились на среднюю. Обновление автобусов началось в апреле прошлого года. Сейчас на маршруте работают 12 единиц.

В будущем в Тульской области планируют заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, которые обяжут их заменить 75% подвижного состава.