В Туле коммерческие перевозчики обновляют подвижной состав Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле обновляют общественный транспорт на муниципальных и коммерческих маршрутах. В 2022 году обновили около 10% автобусов на городских маршрутах и 20% на маршрутах Большой Тулы.

Так, на маршруте № 42 раньше работали исключительно автобусы малой вместимости, теперь они сменились на среднюю. Обновление автобусов началось в апреле прошлого года. Сейчас на маршруте работают 12 единиц.

В будущем в Тульской области планируют заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, которые обяжут их заменить 75% подвижного состава.