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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:36

В Новомосковске Тульской области задержали 7 нарушителей правил пассажирских перевозок

Госавтоинспекция подводит промежуточные итоги операции «Автобус»
Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске Тульской области задержали 7 нарушителей правил пассажирских перевозок

В Новомосковске Тульской области задержали 7 нарушителей правил пассажирских перевозок

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске в рамках профилактического мероприятия инспекторы провели сплошные проверки общественного транспорта и задержала 7 нарушителей правил пассажирских перевозок.

Так, 3 водителя управляли транспортным средством без тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ), еще 2 - ездили на автобусах, в конструкцию которых внесли изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), а двое перевозили пассажиров на транспортных средствах, в отношении которых не была оформлена в установленном порядке диагностическая карта (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ).