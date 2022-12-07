В Новомосковске Тульской области задержали 7 нарушителей правил пассажирских перевозок Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске в рамках профилактического мероприятия инспекторы провели сплошные проверки общественного транспорта и задержала 7 нарушителей правил пассажирских перевозок.

Так, 3 водителя управляли транспортным средством без тахографа (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ), еще 2 - ездили на автобусах, в конструкцию которых внесли изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), а двое перевозили пассажиров на транспортных средствах, в отношении которых не была оформлена в установленном порядке диагностическая карта (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ).