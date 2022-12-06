7 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Марата, 28, 30, 32; ул. Кирова, 29, 29-б; ул. М. Горького, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Кауля, 3, к.1, 3 к.2, 3 к.4; ул. Новомосковская, 15, 15-а, 19, 13-а, 17, 21, 11-а, 21, 19-а; ул. Шишкина, 31 (А/к № 7); ул. Яблочкова, 1-а; п. Косая Гора: Орловское ш., 11, 15, 13; ул. Оружейная, 38, 40, 42; ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а; ул. 9 Мая, 15, 17, 19; ул. Ак. Павлова, 1-а, 1-б, 2-а; ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а; п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54, 56, 58; Рвовский пр-зд; Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 4-а, 9-а, 8-а;

с 9:30 до 13:30 - пер. Бухоновский, 8, 9; пр-т Ленина, 19, 21, 27, 31.