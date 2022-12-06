У девушки, проживающей в Тульской области, сожитель украл деньги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

31-летняя женщина, проживающая в Богородицке, обратилась в полицию с заявлением о краже денежными средствами в размере 2 тысяч 900 рублей, которые были сняты с её банковского счета неизвестным человеком.

В ходе разбирательств, полиции удалось выяснить, что банковской картой воспользовался неработающий 36-летний сожитель потерпевшей. Мужчина признался в своем преступлении, но деньги уже были потрачены на личные нужды.

В данный момент сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.