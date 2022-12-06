Алексей Дюмин предоставил школам Тульской области новые автобусы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал директорам школ новые транспортные средства для перевозки детей. 30 новых автобусов получат 15 муниципалитетов и одно государственное учреждение. Они оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев, специальными ремнями безопасности, а также спутниковой навигации.

Автобусы вмешают в себя от 10 до 24 человек. В первую очередь транспортным средствам обеспечат учебные учреждения, где требуется замена устаревших средств передвижения.