Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 13:58

Алексей Дюмин предоставил школам Тульской области новые автобусы

Всего будет 30 транспортных средств разной вместимости
Источник:kp.ru
Алексей Дюмин предоставил школам Тульской области новые автобусы

Алексей Дюмин предоставил школам Тульской области новые автобусы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал директорам школ новые транспортные средства для перевозки детей. 30 новых автобусов получат 15 муниципалитетов и одно государственное учреждение. Они оборудованы кнопками экстренной связи с водителем, ограничителями скорости, багажными полками для ранцев, специальными ремнями безопасности, а также спутниковой навигации.

Автобусы вмешают в себя от 10 до 24 человек. В первую очередь транспортным средствам обеспечат учебные учреждения, где требуется замена устаревших средств передвижения.