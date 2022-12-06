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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:17

Кому в Туле отключат газ 7 декабря

Подачу «голубого топлива» приостановят из-за плановых работ по техническому обслуживанию оборудования
Источник:kp.ru
Кому в Туле отключат газ 7 декабря

Кому в Туле отключат газ 7 декабря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Временно без газа останутся жители многоэтажек по адресам:

с 10:00 до 17:00 — по ул. Кутузова, 90 и по ул. Металлургов, 45в

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.