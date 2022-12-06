На 3 года и 6 месяцев осудили жителя Тульской области за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 сентября 2021 года 37-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗель, перевозил хлеб из из г. Донского в г. Алексин. Водитель двигался по автодороге «Алексин – Першино» со скоростью 80 км/час и ,нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. В тот момент на дороге находился автомобиль ВАЗ 21013, с которым и столкнулась ГАЗель.

В момент аварии в машине находилась 74-летняя женщина-пассажирка, которая получила различные травмы. Её доставили в больницу, но через пару дней она скончалась.

Суд вынес приговор, в котором приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также было применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.