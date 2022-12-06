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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:10

Водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Пострадавшему оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
Водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

5 декабря, на 211-ом километре автодороги М-2 «Крым», автомобиль Scania с полуприцепом Schmitz Cargobull SKO, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с машиной LADA GRANTA, под управлением 35-летнего мужчины. По предварительной информации, автомобиль Scania совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир автомобиля LADA. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.