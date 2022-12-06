Водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

5 декабря, на 211-ом километре автодороги М-2 «Крым», автомобиль Scania с полуприцепом Schmitz Cargobull SKO, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с машиной LADA GRANTA, под управлением 35-летнего мужчины. По предварительной информации, автомобиль Scania совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир автомобиля LADA. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.