За прошедшие сутки 7 жителей Тульской область попались на уловки мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26-летний мужчина, проживающий в Киреевске, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал его перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Мужчина поверил злоумышленнику и перевел ему 700 тысяч 350 рублей, которые он оформил в кредит.

Еще три жителя Тульской области стали жертвами аналогичной мошеннической схемы: 58-летняя женщина, проживающая в Новомосковске перевела злоумышленникам 341 тысячи 200 рублей, 26-летняя жительница Киреевска лишилась 30 тысяч рублей и 50-летняя узловчанка потерял 293 тысячи 448 рублей.

Также, 40-летний мужчина обратилась в полицию с заявлением. Он хотела купить автомобильный двигатель и нашел в интернете сайт, принадлежащий мошенникам. В результате было похищено 28 тысяч 400 рублей. В аналогичную ситуацию попал 23-летний молодой человек из Новомосковска, который оплатил несуществующие билеты в театр на сумму 20 тысяч рублей.

20-летний житель Тулы хотел оплатить страховые обязательства за оформляемый им кредит, но попался на мошенников. В результате он перевел им 330 тысяч 400 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.